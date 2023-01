Ereignisreiche Silvesternacht für die Feuerwehr Darmstadt – Feuerwehr und Rettungsdienst zum Jahreswechsel im Dauereinsatz

Teilen

In der Neujahrsnacht kam es in der Wissenschaftsstadt Darmstadt zu 27 Feuermeldungen und 35 Rettungsdiensteinsätzen. Der Schwerpunkt der Einsätze waren Kleinbrände, die durch unsachgemäße Verwendung von Feuerwerkskörpern verursacht worden sind. Hierbei kam es zu kleineren Sachschäden. Durch den Rauch der Feuerwerkskörper wurden drei Brandmeldeanlagen getäuscht und alarmierten die Feuerwehr Darmstadt. Hierbei konnte jeweils schnell „Entwarnung“ gegeben werden.

Umfangreichere Löschmaßnahmen waren bei einem Balkonbrand in der Pützerstraße und bei brennenden Müllcontainern an einem Gebäude in der Riedeselstraße notwendig. Hierbei griff das Feuer jeweils auf die Hausfassade über.

Die Freiwilligen Feuerwehren Darmstadt Innenstadt und Wixhausen waren gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz.

Der Rettungsdienst wurde aufgrund der Feierlichkeiten vermehrt zu Alkoholunfällen sowie chirurgischen Verletzungen gerufen. Er wurde durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte des DRK OV Darmstadt-Mitte und ASB Eberstadt unterstützt.

Quelle: Feuerwehr Darmstadt