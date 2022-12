Darmstadt-Nord: Brand auf Firmengelände Ursache unklar

Teilen

Am frühen Sonntagmorgen (25.1222.) gerieten mehrere Arbeitsbühnen auf einem Firmengelände in der Gräfenhäuser Straße in Darmstadt in Brand. Gegen 5 Uhr war die Rettungsleitstelle alarmiert worden. Polizei und Feuerwehr rückten gemeinsam aus. Die Feuerwehr löschte die brennenden Maschinen. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Konkrete Hinweise auf eine Brandstiftung liegen aktuell nicht vor. Auch ein technischer Defekt kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Das Kommissariat 10 ist mit den weiteren Untersuchungen betraut (Rufnummer 06151/9690).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen