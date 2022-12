Alice-Tiefgarage eröffnet

Teilen

Extrabreite Stellplätze, helle Farben, die an die Farbgebung des Albin-Müller-Beckens vor der russischen Kapelle erinnern, kurze Wege zur Mathildenhöhe und den umliegenden Kliniken und Ärztehäusern zeichnen die neue Tiefgarage am Alice-Hospital aus. Seit Freitag den 16. Dezember 2022 ist die vom Alice-Hospital und der »Investorengruppe Biskupek Scheinert Moog« gebaute »Alice-Tiefgarage« in der Dieburger Straße in Darmstadt eröffnet. 189 Stellplätze verteilt auf vier Ebenen stehen rund um die Uhr zur Verfügung.

Mit einer Breite von drei Metern bietet das Parkhaus „XXL-Stellplätze“ die breiter sind als die Stellplätze in den meisten anderen Parkhäusern. „Wir haben bei der Umsetzung immer von den zukünftigen Nutzern aus geplant“, so Ulrich Scheinert. „Durch das Umfeld mit Kinderkliniken, Alice-Hospital und Arztpraxen gehen wir davon aus, dass viele Familien mit Kindern und Kinderwägen oder ältere Menschen mit Einschränkungen die Garage nutzen werden. Dem wollten wir gerecht werden.“

Mit einem Tarif von 1,80 Euro pro Stunde liegen die Parkgebühren unter dem Tarif in der Innenstadt und der näheren Umgebung.

Der Bau einer Tiefgarage dieser Größe ist auch für das Alice-Hospital ein Novum. Zwar gab es in der Vergangenheit bereits Parkmöglichkeiten auf dem Gelände, doch wurden mit der Tiefgarage die Parkflächen nahezu verdreifacht. „Mit dem Bau der Tiefgarage schaffen wir Infrastruktur, die wir für die Gesundheitsversorgung der Menschen in der Stadt dringend benötigen,“ betont der Geschäftsführer des Alice-Hospitals Marcus Fleischhauer.

Bei der Gestaltung der Tiefgarage wurde mit viel Licht gearbeitet um den Besuchern ein Gefühl von Sicherheit zu geben. Bei der Farbgebung der Fahrspuren und Parkflächen nahmen die Architekten eine Anleihe beim Albin-Müller-Becken vor der russischen Kapelle auf der Mathildenhöhe. Dies symbolisiert die Nähe zum Wahrzeichen der Stadt Darmstadt und dem Weltkulturerbe.

In den kommenden Wochen wird sich das Gesamtbild im Außenbereich nun noch verändern. Von der Tiefgarage ist aktuell schon kaum noch etwas zu sehen. Die Gartenbauer sind bereits damit beschäftigt den ehemaligen Park aufzubauen. Erste Wege sind erkennbar. „Im späten Frühjahr werden wir den Alice-Park an unser Beschäftigten, Patienten und Besucher wieder zurückgeben“, freut sich Geschäftsführer Marcus Fleischhauer.

Quelle & Bild: Stiftung Alice-Hospital vom Roten Kreuz