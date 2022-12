Drei Tage zum Preis von einem: Das RMV-Weihnachtsangebot

Teilen

Tageskarten und Gruppentageskarten an allen drei Weihnachtstagen gültig / Mit Bus und Bahn zur Familie fahren und die Festtage genießen

„Drei zum Preis von einem“ – das gilt beim Weihnachtsangebot des RMV vom 24. bis 26. Dezember 2022. Fahrgäste, die an Heiligabend eine Tages- oder Gruppentageskarte kaufen, können so bereits das achte Jahr in Folge alle Fahrten bis zum 26. Dezember 2022 im gewählten Tarifgebiet mit Bus und Bahn unternehmen.

„Die Weihnachtszeit steht für Familie und Zusammensein. Das RMV-Weihnachtsangebot ermöglicht den Fahrgästen ein stressfreies Ankommen bei ihren Liebsten, ganz ohne Staurisiko, und das drei Tage lang. Da nicht nur Tages- sondern auch Gruppentageskarten im Angebot inbegriffen sind, können gleich mehrere Menschen auf einmal profitieren“, so Ulrich Krebs, Aufsichtsratsvorsitzender des RMV und Landrat des Hochtaunuskreises.

RMV-Geschäftsführer Prof. Knut Ringat: „Auch für diejenigen, die nur selten mit Bus und Bahn unterwegs sind, bietet das Weihnachtsangebot eine super Möglichkeit, günstig zu den Verwandten und Freunden zu kommen und sich dabei gleichzeitig vom Service unseres Nahverkehrs zu überzeugen. Auch die Familienausflüge an den Feiertagen, beispielsweise zum Feldberg oder zur Wasserkuppe, können so zum kleinen Preis mit Bus und Bahn unternommen werden.“

Das Weihnachtsangebot gilt für Kinder-, Erwachsenen- und Gruppentageskarten innerhalb des RMV-Gebiets. Tageskarte werden über die App RMVgo, an den RMV-Vertriebsstellen und Mobilitätszentralen sowie an Fahrkartenautomaten angeboten. Tageskarten für Weihnachten sind spätestens ab 17. Dezember 2022 über alle Vertriebswege erhältlich.

Quelle: Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH