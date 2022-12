Rüsselsheim: +++Nachtragsmeldung+++: Nach Auseinandersetzung im Bahnhof – 15-Jähriger in Haft

Teilen

Nach einer Auseinandersetzung am Mittwochnachmittag (14.12.22), gegen 15.20 Uhr, bei dem ein 17 Jahre alter Jugendlicher im Bahnhof durch Messerstiche schwer verletzt wurde (wir haben berichtet), hat sich der 15-jährige Tatverdächtige noch am gleichen Abend in Begleitung eines Erziehungsberechtigten bei der Polizei in Rüsselsheim gestellt.

Er wurde am Donnerstag (15.12.22) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen den 15-Jährigen aus dem Kreis Groß-Gerau die Untersuchungshaft wegen des Verdachts des versuchten Mordes, in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, anordnete. Der Jugendliche wurde in eine Jugendstrafanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den Hintergründen der Tat dauern derweil an. Der verletzte 17-Jährige wurde in einem Krankenhaus operiert und befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr.