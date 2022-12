Teilen

Am Mittwochnachmittag (14.12.22) kam es gegen 15:20 Uhr im Bahnhof Rüsselsheim zu einer Auseinandersetzung von zwei Jugendlichen im Alter von 17 und 15 Jahren. Der 15-jährige ist dabei durch Messerstiche schwer verletzt worden und kam zur Versorgung in ein Krankenhaus. Der 17-jährige ist geflüchtet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Rüsselsheim unter 06142/6960 zu melden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen