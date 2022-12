Brand von Container ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

Teilen

Weil am späten Samstagabend (10.12.22) gegen 22.20 Uhr der Container einer Darmstädter Firma im Sensfelderweg in Brand geriet und hier eine Brandstiftung derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kripo in Darmstadt die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach ersten Erkenntnissen wurde infolge der Flammen ein Schaden von rund 3000 Euro verursacht. Die alarmierte und hinzueilende Feuerwehr löschte rasch den Brand. Sachdienliche Hinweise von Zeugen, die zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen könnten, werden von den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 10 unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen