Wissenschaftsstadt Darmstadt verlost Freikarten für den städtischen Neujahrsempfang

Der Neujahrsempfang der Wissenschaftsstadt Darmstadt findet am Sonntag, 15. Januar 2023, um 11 Uhr, im Wissenschafts- und Kongresszentrum darmstadtium, Schlossgraben 1, Darmstadt, statt. Auch in diesem Jahr verlost Oberbürgermeister Jochen Partsch Freikarten für Darmstädterinnen und Darmstädter. Alle Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz in Darmstadt, können sich für die zu verlosenden Eintrittskarten bewerben. Anmeldungen, die unter Angabe von Name und Anschrift per E-Mail an repraesentationen [at] darmstadt [dot] de bis spätestens Mittwoch, 4. Januar 2023, 23.59 Uhr eingehen, können berücksichtigt werden.

Das Los entscheidet, wer die Einladung, die jeweils für zwei Personen gilt, anschließend per Post erhält. Absagen werden nicht erteilt.

Das Programm sieht neben der Ansprache des Oberbürgermeisters noch Musikdarbietungen vor. Neben Gästen aus dem Bereich des öffentlichen Lebens werden auch Personen und Vereine eingeladen, die im Vorjahr eine Ehrung erhalten haben.