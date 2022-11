Kursprogramm des Familienzentrums der Wissenschaftsstadt Darmstadt für 2023 erschienen – Anmeldung über neue Website

Teilen

Das Programm für das 1. Halbjahr 2023 des Familienzentrums der Wissenschaftsstadt Darmstadt wurde am 30. November 2022 veröffentlicht. Die neuen Familienkurse finden, wie die offenen Eltern-Kind-Treffs, in den Räumen des Familienzentrums im Stadthaus III, Frankfurter Straße 71, als auch in den Außenstellen in Wixhausen, Kranichstein und Eberstadt statt, sowie auch outdoor und online.

Der Programmstart geht mit einer weitreichenden Änderung einher. Das Familienzentrum Darmstadt hat das Kursverarbeitungsprogramm umgestellt und eine neue Webseite für die Kurse und Anmeldung der Familienbildung aufgesetzt. Damit begegnet man dem Wunsch der Bürgerinnen und Bürger, nach einem einfacheren Zugang zu den Angeboten. Die neue Website kann über www.familienbildung-darmstadt.de aufgerufen werden.

Die Kursinteressierten können sich wie gewohnt über die Angebote in den Fachbereichen Geburt, die ersten Wochen und Monate mit dem Baby, mit Kindern die Welt entdecken, Gesundheit, Pädagogik-Psychologie informieren und direkt online anmelden. Weitere besondere Angebote des Familienzentrums sind die Baby- und Kleinkinderberatung, die Stillsprechstunde, Ferienangebote, wie zum Beispiel die Malwerkstatt oder Babysitterinnenkurse, die Babysittervermittlung und individuelle Angebote für pädagogisch arbeitende Teams.

Die Anwenderinnen und Anwender sehen, ob noch Plätze im Kurs frei sind. Nach der Einwahl wird eine E-Mail nochmals über den Anmeldestatus (Bestätigung, Warteliste) informieren. Die Webseite stellt zudem Informationen über aktuelle Themen im Bereich Familienbildung bereit. So wird zum Beispiel der Hinweis auf der Webseite stehen, dass das Babyschwimmen nur stattfinden kann, wenn die Wasser- und Lufttemperatur ausreichend hoch sind.

Bürgermeisterin Barbara Akdeniz dazu: „Ich freue mich, dass wir mit der neuen Anmeldeoption einen großen Schritt in Sachen Digitalisierung nach vorne gehen. Ich bin zuversichtlich, dass das neue Anmeldeverfahren bei den Bürgerinnen und Bürgern gut ankommen wird. Feedback können Sie gerne direkt an das Familienzentrum geben. Familien erhalten mit dem Kursprogramm vielfältige Anregungen und Hilfestellungen zur Bewältigung des Alltages. Der Austausch über eigene Themen und die Begegnung mit anderen Menschen sind Grundbedürfnisse und wesentliche Bestandteile des Familienzentrums.“

Das gedruckte Programmheft wird im Laufe des Dezembers in den Außenstellen des Familienzentrums sowie den Stadthäusern und Kooperationseinrichtungen ausgelegt.

Darüber hinaus bleibt die städtische Homepage www.familienzentrum-darmstadt.de mit den Unterseiten der Familienbildung, Erziehungsberatung, Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen und dem Netzwerk Frühe Hilfen erhalten.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt