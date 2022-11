Science Slam – Lesung mit Michael Büker

Teilen

Am 1. Dezember 2022 um 19.30 Uhr liest der Science-Slammer Michael Büker aus dem Buch ‚Was soll schon schiefgehen‘ (München: Heyne-Verlag 2022) im Künstlerkeller im Residenzschloss Marktplatz 15, 64283 Darmstadt, für die LiteraturInitiative im Verein Darmstadt KulturStärken. Der Eintritt ist frei – Spenden sind erwünscht.

Michael Büker brennt für bahnbrechende, skurrile und gefährliche physikalische Experimente aus der Geschichte und dafür, wie sie unser Verständnis der Welt auf den Kopf gestellt haben. Da er selbst Physiker ist weiß Michael Büker aber auch: Viele seiner Kolleg*innen sind bereit alles zu geben, um neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu erlangen und diese experimentell zu belegen.

Hochspannend, vielseitig, unterhaltsam und wissenschaftlich fundiert berichtet der Diplom-Physiker Michael Büker in seiner Kolumne »Bükers Testgelände« seit Jahren im P.M.-Magazin wie es zu außergewöhnlichen Experimenten kam, und wie sie die Welt der Physik und die Welt wie wir sie verstehen, verändert haben. Er ist regelmäßiger Teilnehmer an Science Slams sowie des Wettbewerbs FameLab für Wissenschaftsvermittlung in drei Minuten und beim Chaos Communications Congress talks.