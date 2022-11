Wissenschaftsstadt Darmstadt schreibt Charlotte-Prinz-Stipendium 2023 bis 2025 aus

Teilen

Zum 1. Oktober 2023 vergibt die Wissenschaftsstadt Darmstadt wieder das zweijährige Charlotte-Prinz-Stipendium für Künstlerinnen und Künstler. Das Stipendium beinhaltet das kostenfreie Wohnen und Arbeiten im Darmstädter Atelierhaus der 1993 verstorbenen Künstlerin und Stifterin Charlotte Prinz sowie eine monatliche Geldzuwendung von 1100 Euro für die Dauer des Stipendiums.

„Mit diesem Stipendium unterstützen wir junge und talentierte Künstlerinnen und Künstler dabei, sich nach ihrem Studium künstlerisch weiterzuentwickeln und den Einstieg in die Berufspraxis zu finden. Das Stipendium ist adressiert an Künstlerinnen und Künstler, die anhand ihrer Werke zeigen, dass sie für die Freiheit des Wortes und der Ideen, für Vielfalt und für eine weltoffene Gesellschaft eintreten“, so Oberbürgermeister Jochen Partsch.

Bewerbungen für das Charlotte-Prinz-Stipendium für den Zeitraum von Oktober 2023 bis September 2025 nimmt das Kulturamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt, Lina Ophoven, Mina-Rees-Straße 10, 64295 Darmstadt, entgegen. Die Bewerbungsfrist endet am 31. März 2023.

Bewerben können sich Absolventinnen und Absolventen deutscher Kunstakademien, Kunsthochschulen, Fachhochschulen oder vergleichbarer Einrichtungen. Sie sollten ihr künstlerisches Studium erfolgreich beendet haben oder sich bereits im Abschlusssemester befinden.

Arbeitsschwerpunkte können Malerei, Zeichnung (einschließlich aller sonstigen Techniken auf Papier), Druckgrafik, Fotografie oder Neue Medien sein. Erwartet wird eine aussagekräftige Bewerbung mit fotografischen Abbildungen von künstlerischen Werken in einem Mindestformat von 13 x 18 Zentimetern, ein Lebenslauf mit Porträtfoto, eine beglaubigte Kopie der Studienabschlussbescheinigung oder – wenn das Studium noch nicht abgeschlossen ist – ein Gutachten einer Professorin bzw. eines Professors, das über die Qualifikation und Eignung Auskunft gibt. Die Altersbegrenzung liegt bei 35 Jahren zum Zeitpunkt der Bewerbung. Unvollständige Bewerbungen werden nicht berücksichtigt. Die Entscheidung über die Zuerkennung des Stipendiums trifft eine unabhängige Jury.

Das Ausschreibungsfaltblatt kann unter der oben genannten Adresse des Kulturamtes der Wissenschaftsstadt Darmstadt angefordert werden. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 06151 13-3745, per E-Mail unter lina.ophoven@darmstadt.de oder im Internet.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt