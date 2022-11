Verlängerte Wochenend-Öffnungszeiten im Nordbad

Teilen

Gute Nachrichten für alle Schwimmerinnen und Schwimmer: Das öffentliche Schwimmen im Darmstädter Nordbad wird ab Samstag, 19. November 2022, samstags und sonntags erstmals bis 20 Uhr möglich sein. Bisher war die Schwimmzeit samstags auf 19 Uhr und sonntags auf 15 Uhr begrenzt. Während der Woche ist die Belegung durch Schulen und Vereine im Nordbad sehr hoch. Deshalb wird mit der Verlängerung nun der Anteil der Schwimmzeiten für die Öffentlichkeit am Wochenende spürbar ausgeweitet.

„Wir sehen, dass vor allem die Darmstädter Bürgerinnen und Bürger am Wochenende das Nordbad sehr gerne besuchen“, freut sich Bürgermeisterin und Sportdezernentin Barbara Akdeniz. „Besonders das Familienangebot mit Spieleparcours im 25-Meter-Becken des Nordbades samstags von 10 bis 16 Uhr und sonntags von 10 bis 12:30 Uhr wird sehr gut angenommen“, so Akdeniz. „Dies hat uns veranlasst, die Öffnungszeiten am Wochenende auszuweiten, um den Bürgerinnen und Bürgern hier ein noch breiteres Angebot und eine noch größere Flexibilität beim Wahrnehmen zu ermöglichen.“

Der Eigenbetrieb Bäder weist allerdings darauf hin, dass an einzelnen Sonntagen von 12:30 bis 16 Uhr im 50-Meter-Becken Ligaspiele des Wasserballvereins Darmstadt stattfinden. In dieser Zeit steht das 50-Meter-Becken im Nordbad für die Öffentlichkeit nicht zur Verfügung. Die übrigen Becken können allerdings genutzt werden.

Die Öffnungszeiten der Darmstädter Bäder in der Wintersaison 2022/2023 im Einzelnen:

Nordbad ab 19. November 2022

Montag: 10 bis 21 Uhr

Dienstag: 06.30 bis 21 Uhr

Mittwoch: 10 bis 22 Uhr

Donnerstag: 06.30 bis 21 Uhr

Freitag: 10 bis 21 Uhr

Samstag: 8 bis 20 Uhr, von 10 bis 16 Uhr (Familienangebot Sport- und Spieleparcours)

Sonntag: 8 bis 20 Uhr, von 10 bis 12.30 Uhr (Familienangebot Sport- und Spieleparcours)

Bezirksbad Bessungen ab 12. September 2022

Montag: Schul- und Vereinssport

Dienstag: Schul- und Vereinssport

Mittwoch: Schul- und Vereinssport

Donnerstag: 7 bis 22 Uhr

Freitag: 7 bis 22 Uhr

Samstag: 8 bis 19 Uhr

Sonntag: 8 bis 15 Uhr, von 10.30 bis 12.30 Uhr (Spielevormittag für Familien)

Besucherinnen und Besucher werden gebeten, den Kassenschluss eine Stunde vor Ende der Badezeit und den Badeschluss 30 Minuten vor Schließung zu beachten. Bei Veranstaltungen informiert der Eigenbetrieb Bäder jeweils rechtzeitig über geänderte Öffnungszeiten.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt