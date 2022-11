Vor die Füße gespuckt und ins Gesicht geschlagen – Augenzeugen und Hinweisgeber gesucht

Nachdem eine 33 Jahre alte Frau am späten Donnerstagabend (10.11.22) von einem noch unbekannten Mann beleidigt und ins Gesicht geschlagen wurde, hat das Kommissariat 43 in Darmstadt die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Augenzeugen der Tat.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat gegen 20.45 Uhr in der Otto-Röhm-Straße. Dort war die Darmstädterin zu Fuß in Richtung Pfarrwiesenweg unterwegs, als ihr plötzlich der Unbekannte auf einem Fahrrad entgegenkam und sie ansprach. Als sie weiterlief, spuckte der Täter ihr unvermittelt vor die Füße und schlug ihr mit der flachen Hand ins Gesicht. Danach trat er die Flucht an. Ein Taxifahrer eilte der Frau zu Hilfe und beide konnten beobachten, wie der Mann in Richtung Sensfelder Weg flüchtete und dort in einer Wohnunterkunft verschwand.

Zu seiner Beschreibung ist bekannt, dass er dunkelhäutig, etwa 30 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß war. Zum Zeitpunkt des Geschehens trug er eine schwarze Mütze und dunkle Bekleidung. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie des Verdachts der Beleidigung. Die Beamtinnen und Beamten fragen: Wer hat den Vorfall beobachten können und kann Hinweise zu dem flüchtenden Mann geben? Unter der Rufnummer 06151/969-41310 ist das zuständige Kommissariat für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen