Sichten 25 – Dialog – Die Jubiläumsausgabe der Jahresausstellung des Fachbereichs Architektur der TU Darmstadt steht im Zeichen des Dialogs

Nach zwei Jahren Pause feiert die Sichten-Ausstellung des Fachbereichs Architektur der TU Darmstadt ihr langersehntes Comeback. Vom 01. bis 05. November 2022 präsentiert die Ausstellung in der Galerie Kurzweil neben zahlreichen Hoch- und Städtebauentwürfen auch das breite Spektrum gestalterischer, künstlerischer, technischer und wissenschaftlicher Aspekte des Architekturstudiums an der TU Darmstadt. Sichten 25 wurde – wie alle vorangegangenen Sichten-Ausstellungen – von Studierenden des Fachbereichs zusammengestellt und in Szene gesetzt.

Sichten 25

1. bis 5. November 2022

Galerie Kurzweil

Bismarkstraße 133a (Haltestelle Kirschenallee)

64283 Darmstadt

Öffnungszeiten:

Dienstag: 18.00 bis 22.00 Uhr.

Mittwoch bis Freitag: 11.00 bis 22.00 Uhr

Samstag: 11.00 bis 15.00 Uhr

Webseite

https://www.sichten.architektur.tu-darmstadt.de/