Förderprogramm Klimakontingent des Hessischen Wirtschaftsministeriums: Wissenschaftsstadt Darmstadt erhält Preisgeld in Höhe von 360 000 Euro

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt hat sich mit dem Projekt „Neugestaltung Umfeld Gemeinschaftshaus im Pallaswiesen-/Mornewegviertel“ für das Förderprogramm „Klimakontingent 2022“ des Hessischen Wirtschaftsministeriums beworben und einen Zuschlag in Höhe von 360 000 Euro erhalten. Die Übergabe des Aufnahmeschreibens für das Klimakontingent 2022 erfolgte am Freitag, 14. Oktober 2022, im Rahmen des „Zukunftskongresses Hessen: Die Stadt der Zukunft ist grün und lebenswert“ in Hanau. Stadträtin Iris Behr hat im Namen des Magistrats das offizielle Schreiben vor Ort entgegengenommen.

„Wir freuen uns sehr, dass uns ein Preisgeld von 360 000 Euro zugesprochen wurde“, erklärten Bürgermeisterin Barbara Akdeniz und Umweltdezernent Michael Kolmer. „Damit steht einer weiteren Neugestaltung im Pallaswiesen-/Mornewegviertel nichts mehr im Wege. Wir möchten nicht nur die Aufenthaltsqualität und Attraktivität der Wohnquartiere erhöhen, sondern auch einen Beitrag zur Klimaanpassung und zum Klimaschutz leisten und die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit und Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger reduzieren. Die Neugestaltung soll ebenfalls die Biodiversität stärken.“

Ausgangssituation Pallaswiesen-/Mornewegviertel

Für das Fördergebiet „Sozialer Zusammenhalt Pallaswiesen-/Mornewegviertel“ wurde in den Jahren 2017/2018 ein Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) erarbeitet, das im Mai 2018 von der Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt beschlossen wurde. Vor dem Hintergrund weniger Grünflächen und sozialer Infrastruktureinrichtungen im Pallaswiesen- und Mornewegviertel, wird die Modernisierung und die Erweiterung des Gemeinschaftshauses Pallaswiesenviertel in der Kirschenallee 180 sowie die Aufwertung seines unmittelbaren Umfeldes angestrebt.

Im Herbst 2022 startet die Sanierung und Erweiterung des Gemeinschaftshauses. Nach Abschluss der Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten soll die Umgestaltung des Außenareals starten. Zum Umfeld des Gemeinschaftshauses gehören ein südlich angrenzender Platzbereich, ein Spielgelände und ein Bolzplatz sowie ein begrünter Zuwegungsbereich, der auch zur Erschließung der Wohnbebauung der bauverein AG dient.

Förderprogramm Klimakontingent

Das Klimakontingent unterstützt und würdigt im besonderen Maße Einzelmaßnahmen des Klimaschutzes und Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel in den Programmstand-orten der Städtebauförderung. Antragsberechtigt sind die Kommunen der Städtebauförderung in Hessen, die einen Jahresförderantrag gestellt haben. Hierzu zählen die Förderstandorte aus den Programmen „Lebendige Zentren“, „Wachstum und Nachhaltige Erneuerung“ und dem Programm „Sozialer Zusammenhalt“.

