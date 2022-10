Einseitiges Halteverbot in Herderstraße und Martinstraße aufgrund zu enger Parkverhältnisse

In der Herderstraße sowie in der Martinstraße wird die Wissenschaftsstadt Darmstadt in den nächsten Tagen ein einseitiges Halteverbot einrichten, da durch das beidseitige Parken die Anfahrt der Feuerwehr nicht mehr gewährleitet ist. Aufgrund der engen Verhältnisse, durch die derzeitige Parkregelung auf der Herderstraße und Martinstraße, kam es in der Vergangenheit zu Engpässen, sodass Feuerwehr und EAD die Straßen nicht passieren konnten.

Zur Gewährleistung der Anfahrbarkeit, wird das Parken in Zukunft durch die Beschilderung von Halteverbotszonen auf einer Fahrbahnseite neu geordnet. Zudem wird das bislang auf dem Gehweg geduldete Parken neu geregelt und einseitig verlegt. Das wechselseitige Parken soll vermieden werden. Sowohl in der Herderstraße (zwischen Moosbergstraße-Landskronstraße) als auch in der Martinstraße (zwischen Wittmannstraße-Jahnstraße) werden jeweils absolute Halteverbotsschilder auf der westlichen Seite angebracht.

Damit ist nicht nur der Schutz für Anwohnerinnen und Anwohner bei einem Feuerwehreinsatz gewährleistet, der Fußgängerverkehr erhält zudem wieder den erforderlichen Bewegungsraum.