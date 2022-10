Chor der Technischen Universität Darmstadt präsentiert „Stabat Mater“ von Antonín Dvořák

Der Chor der TU Darmstadt führt am Sonntag, 09. Oktober 2022 um 18 Uhr in der Johanneskirche Darmstadt das tief in der musikalischen Romantik verankerte „Stabat Mater“ Antonín Dvořáks auf. Dvořák komponierte das Werk im Laufe der Jahre 1876/1877, stark beeinflusst vom Schmerz über den Tod seiner ersten drei Kinder, und nutzte als inhaltliche Vorlage ein gleichnamiges mittelalterliches Gedicht, das das Leiden Marias über den Tod Jesu am Kreuz beschreibt. In dem Stück, das Dvořák zu internationaler Bekanntheit verhalf, werden sowohl Leiden als auch Trost auf musikalisch anschauliche Art vermittelt.



Für Jan Schumacher ist dies das Abschiedskonzert in seiner Funktion als langjähriger Chorleiter des Chores der TU Darmstadt. Durch zahlreiche Konzerte, zumeist gemeinsam mit dem Orchester der TU Darmstadt aber auch mit weiteren Darmstädter Chören und Orchestern wie dem Konzertchor Darmstadt, der Darmstädter Kantorei, der Philharmonie Merck (im Rahmen der Last Night of the Proms) und weiteren hat Jan Schumacher den Chor der TU Darmstadt in den vergangen 19 Jahren als feste Größe in der Darmstädter Musikszene verankern können. Zudem gab es in diesen Jahren zahlreiche überregionale Kooperationen, bspw. mit der Bläserphilharmonie Rhein Main, dem Sinfonieorchester des Landkreises Kaiserslautern, dem Akademischer Chor und Orchester der Universität Frankfurt und vielen mehr.

Antonín Dvořák „Stabat Mater“

Datum: Sonntag, 09. Oktober 2022 um 18 Uhr

Ort: Johanneskirche Darmstadt

Leitung: Jan Schumacher

Solisten

– Johanna Rosskopp, Sopran

– Melinda Paulsen, Alt

– Danilo Tepsa, Tenor

– Florian Rosskopp, Bass

– Andreas Frese, Klavier