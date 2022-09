Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt beschließt ‚Förderprogramm Zisternen‘

Der Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat in seiner Sitzung am 28. September 2022 das ‚Förderprogramm Zisternen‘ beschlossen. Hintergrund ist, dass Darmstadt sich das Zielbild der sogenannten ‚Schwammstadt‘ auf die Fahnen geschrieben hat. Das Konzept lehnt sich an eine naturnahe Regenwasserbewirtschaftung an. Ziel ist es, Regenwasser vor Ort zu versickern, verdunsten, rückzuhalten und zu nutzen. Damit wird auch ein aktiver Schutz vor Überschwemmungen nach Starkregenereignissen geleistet. Ein weiterer Baustein hin zur „Schwammstadt“ ist mit dem Förderprogramm für Dach- und Fassadenbegrünung für das kommende Jahr geplant.

Oberbürgermeister Jochen Partsch: „Das Förderprogramm für Zisternen ist Teil unseres umfassenden Pakets kommunaler Maßnahmen, um die Auswirkungen des Klimawandels für die Stadt abzufedern. Mit der finanziellen Förderung für die Anschaffung und den Einbau von Zisternen für die Bürgerschaft, kleinen und mittleren Unternehmen sowie Vereinen und Stiftungen legen wir einen weiteren wichtigen Grundstein dazu. In Zisternen können Regen- und gering verschmutztes Wasser gespeichert und zur Gartenbewässerung oder im Haushalt genutzt werden. Der Bedarf an wertvollem Trinkwasser kann so gesenkt werden.“

„Wir möchten die Bürgerschaft, Unternehmen und Vereine in Darmstadt motivieren und befähigen einen Beitrag zur Erreichung der Zielsetzung der ‚Schwammstadt‘ zu leisten. Wasser ist eine der wichtigsten Ressourcen für uns Menschen. Gerade in diesem Sommer konnten wir während der europaweiten Dürre – begünstigt durch den Klimawandel – feststellen, dass Wasser zunehmend knapper wird. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Wasser ist daher unerlässlich. Durch die Nutzung von Brauchwasser wird kostbares Trinkwasser eingespart, reduzierte Niederschlagswassergebühren ermöglichen Kosten einzusparen“, so Klimaschutzdezernent Michael Kolmer.

Nach Befassung der Stadtverordnetenversammlung mit dem Förderprogramm, vorgesehen ist die Befassung für den 20. Oktober 2022, wird die Anschaffung, der Einbau und die Installation von Zisternen ab 2.000 Liter Volumen im Stadtgebiet gefördert. Je nach Nutzung des Regenwassers bzw. des Grauwassers entweder zur ausschließlichen Gartenbewässerung oder auch im Haus für WC-Spülung und Waschmaschine wird in unterschiedlicher Höhe und gestaffelt nach Volumen mit bis zu 700 Euro bezuschusst. Weitere Informationen werden nach Beschlussfassung auf der Internetseite der Wissenschaftsstadt Darmstadt – Klimaschutz veröffentlicht.

Hintergrund:

Der von der Darmstädter Stadtverordnetenversammlung im September 2019 beschlossene Antrag „Höchste Priorität für Klimaschutz – Weltklima in Not – Darmstadt handelt“ enthält unter anderem ein Bekenntnis zu den Pariser Klimaschutzzielen und das aus dem Klimaschutzplan abgeleitete Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2035. Mit dem „Sofortprogramm Klimaschutz“ beschlossen der Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung Ende 2021 zahlreiche zentrale Maßnahmen im Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung – eine dieser Maßnahmen ist die Förderung von Zisternen im Stadtgebiet.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt