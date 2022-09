Linienbus beschädigt – Schadenshöhe auf 2000 Euro geschätzt – Polizei ermittelt

Ein in Schwarz gekleideter, circa 20 bis 30 Jahre alter Mann von schlanker Statur und mit blonden Haaren, hat am Sonntag (18.9.) in Darmstadt, gegen 22 Uhr, sein Unwesen in der Landgraf-Georg-Straße getrieben und mit einem Hammer die Seitenscheibe eines Linienbusses eingeschlagen. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt an der Haltestelle Ostbahnhof- Steig 12. Der im Anschluss flüchtende Täter verursachte mit seinem Vorgehen einen Schaden von mindestens 2000 Euro. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen