Sport, Spaß und Action – Die Sommerferien 2022 können beginnen

Die Sommerferien stehen vor der Tür und dann ist wieder ganz viel freie Zeit, die mit Aktivitäten gefüllt werden will. Dann nur zu! So uneingeschränkt an Freizeiten und Ferienspielen teilzunehmen, war in den letzten beiden Jahren nicht möglich.

„Wir hoffen alle auf sonnige Ferien. Die Wissenschaftsstadt Darmstadt bietet Ferienspiele, Aktionen und Freizeiten für Kinder und Jugendliche an. Sport, Spaß und Action kommen hier nicht zu kurz. Ein großer Dank gilt hier allen Trägern und Ehrenamtlichen, die das abwechslungsreiche Ferienprogramm möglich machen“, freut sich Bürgermeisterin Barbara Akdeniz.

Von den beliebten Albert-Schweitzer-City-Freizeiten, über bunte Ferienspiele und Ausflüge bis hin zu Tagesangeboten ist für alle etwas dabei, ganz egal ob groß oder klein.

„Am Geld soll es nicht scheitern. Allen Kindern und Jugendlichen – unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten der Eltern – soll die Teilnahme am Darmstädter Ferienprogramm möglich sein“, betont Akdeniz und weist darauf hin, dass es für die Ferienangebote Fördermöglichkeiten über das so genannte Bildungspaket und über den von der Wissenschaftsstadt Darmstadt eingerichteten Sozialfonds gibt.

Für die Kinder und Jugendlichen, die in den Sommerferien kurzfristig ein Ferienspielangebot nutzen oder zu einer Freizeit fahren wollen, findet sich daher auf der Webseite der Kinder- und Jugendförderung und hier eine Restplatzbörse, die, nach Ferienwochen untergliedert, auf noch freie Plätze bei den Ferienangeboten hinweist.

Für Kinder und Jugendliche, die sich jeden Tag aufs Neue entscheiden möchten, gibt es in allen Kinder- und Jugendhäusern der Stadt ebenfalls Ferienangebote. Diese können direkt bei den einzelnen Häusern erfragt werden oder sind in den Sozialen Medien einsehbar. Je nach Angebot ist auch hier eine Voranmeldung notwendig.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt