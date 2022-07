Die Fahrbibliothek der Wissenschaftsstadt Darmstadt bleibt in den Sommerferien von Montag, 25. Juli, bis Freitag, 2. September 2022, in der Garage. Ab Dienstag, 6. September, werden die Haltepunkte zur gewohnten Zeit wieder angefahren. Die Leihfristen wurden entsprechend angepasst, so dass während dieser Zeit keine Medien im Bücherbus abgegeben werden müssen.