Erholung für ältere Menschen: Wissenschaftsstadt bietet wieder eine Reise mit Aufenthalt in Bad Bocklet an

Die Servicestelle Soziales und Beratung der Wissenschaftsstadt Darmstadt plant auch in diesem Herbst wieder eine Erholungsreise für ältere in Darmstadt lebende Menschen ab 65 Jahre mit körperlichen Einschränkungen. Heuer soll es vom 14. bis 23. Oktober 2022 nach Bad Bocklet in das Caritas-Kurhaus gehen. Zwei ehrenamtliche Begleiterinnen werden mitfahren und die Teilnehmenden vor Ort unterstützen.

Die Reise wird einkommensabhängig von der Stadt gefördert. Die Anmeldung ist nur mit vorheriger telefonischer Terminvereinbarung möglich – von 13. Juni bis 1. Juli 2022. Weitere Informationen sowie die Anmeldung erfolgen über das Amt für Soziales und Prävention, Servicestelle Soziales und Beratung unter 06151 13 38 54, Irina Höllwarth, und 13 20 53, Nadja Wolf.