Städtische Verwaltung und Eigenbetriebe wegen Personalversammlung eingeschränkt erreichbar

In allen städtischen Ämtern, Verwaltungsstellen, Einrichtungen und Eigenbetrieben ist wegen einer Personalversammlung am Dienstag (14.06.22) ab 8 Uhr in Darmstadt mit eingeschränkten Dienstleistungen zu rechnen.

Die Stadtbibliothek ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Stadtteilbibliothek in Eberstadt kann von 14 bis 18 Uhr, die Stadtteilbibliothek in Kranichstein von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr besucht werden. Der Bücherbus fährt nach Fahrplan.