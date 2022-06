Die Polizei lädt zur Fahrradcodierung ein – Anmeldung notwendig

Das 1. Polizeirevier in Darmstadt lädt Interessierte am Mittwoch, den 15. Juni 2022 zwischen 10 Uhr bis 16 Uhr in die Bismarckstraße zur kostenlosen Fahrradcodierung ein.

Da die Termine begehrt und erfahrungsgemäß schnell ausgebucht sind, bittet die Polizei um Voranmeldung. Diese werden ab sofort unter der Telefonnummer 06151/969-41102 oder -41103 in der Zeit von 8 Uhr bis 15 Uhr entgegengenommen.

Damit die Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potenziellen Dieben schützen können, wird ein Identifikations-Dokument und ein Eigentumsnachweis bei der Codierung benötigt. Außerdem gilt es, den Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet.