Kleintransporter fängt Feuer

Am Donnerstagnachmittag (19.05.2022) wurde die Feuerwehr Darmstadt zu einem Brand in die Gräfenhäuserstraße gerufen. Mehrere Anrufer meldeten dort einen brennenden Kleintransporter auf einem Gewerbegelände. Nach dem Eintreffen des Löschzuges der Berufsfeuerwehr wurde schnell klar, dass neben dem Kleintransporter auch eine kleine Lagerhalle, sowie mehrere Überseecontainer betroffen sind. Durch einen schnell eingeleiteten Löschangriff konnte ein weiteres Übergreifen des Brandes verhindert werden und die Ausbreitung begrenzt werden. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Während der Löschmaßnahmen musste der betroffene Abschnitt der Gräfenhäuserstraße voll gesperrt werden. Bei den Löschmaßnahmen unterstützten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Darmstadt-Innenstadt vor Ort sowie bei der Besetzung der Feuerwache in der Bismarckstraße. Eine Streife der Polizei sowie ein Rettungswagen waren ebenfalls an dem Einsatz beteiligt.

Quelle: Feuerwehr Darmstadt