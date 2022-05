Wissenschaftsstadt Darmstadt plant Parkraumbewirtschaftung in Bessungen-Ost

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt bereitet derzeit die Parkraumbewirtschaftung im Gebiet Bessungen-Ost vor; sie soll dort im dritten Quartal des laufenden Jahres eingeführt werden. Das Mobilitätsdezernat wird in der Kalenderwoche 21/2022 an alle Haushalte im Quartier Bessungen-Ost ein Informationsblatt verteilen, das die Bewohner und Bewohnerinnen mit der geplanten Maßnahme vertraut macht. Gleichzeitig erhofft sich die Stadt, konstruktive Anregungen der Bewohnerinnen und Bewohner in Bessungen-Ost zu erhalten. Der Flyer kann in den nächsten Tagen auch auf der Homepage der Stadt Darmstadt über https://liup.de/parken aufgerufen werden.

„Die Parkraumbewirtschaftung wird in Darmstadt sehr differenziert gehandhabt“, erklärt Mobilitätsdezernent Michael Kolmer. „Das Ziel bleibt, den vorhandenen Parkraum möglichst gerecht zu verteilen, um die Wohngebiete rund um die Kernstadt vom Parkdruck der Einpendler zu entlasten. Die Erfahrungen der bereits bewirtschafteten Parkräume – wie zuletzt im Woogsviertel – zeigen, dass dieses Ziel nicht nur erreicht wird, sondern dass die Maßnahme auch dazu beiträgt, mögliche Konflikte zu minimieren sowie dem nichtmotorisierten Verkehr mehr Bewegungsraum zu geben.“

Quelle: Pressstelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt