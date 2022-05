Abbruch und Neubau des „Scentral“: Sperrungen am Amtsgericht und dem Eingang des Herrngartens

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Abbruch und Neubau der Drogenhilfeeinrichtung „Scentral“ in der Schleiermacherstraße beschlossen. Ab Montag, 23. Mai 2022, wird das bestehende Gebäude niedergelegt; der Abriss wird bis Mitte September 2022 dauern. Daran schließt sich der Neubau an, der voraussichtlich Mitte 2024 fertiggestellt sein wird.

In den Bereichen Bismarckstraße 3 – 9, Schleiermacherstraße 23 und beim Herrngarteneingang kommt es im gesamten Zeitraum zu Verkehrsbehinderungen durch Baustellenfahrzeuge und zu Sperrungen. Diese betreffen den Gehweg in der Bismarckstraße, die Parkplätze am Gebäude des Amtsgerichts sowie den Herrngarteneingang. Das Tor wird werktags jeweils zwischen 7 und 19 Uhr gesperrt sein. Für Radfahrende und Zufußgehende ist eine Umleitungsstrecke zum und durch den Herrngarten ausgeschildert.