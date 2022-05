Wissenschaftsstadt Darmstadt setzt Vereinsförderung auch in 2022 fort

Auch im Jahr 2022 wird die Wissenschaftsstadt Darmstadt lokale Sportvereine unterstützen, die investive Maßnahmen geplant oder bereits umgesetzt haben. Mit insgesamt 855.000 Euro werden im laufenden Jahr 32 verschiedene Maßnahmen auf den Vereinssportanlagen bezuschusst.

Dabei handelt es sich zum einen um kleinere Anschaffungen wie die Ausstattung der Materialkammer für den Darmstädter Fecht-Club, die Sanierung von Rasenplätzen der SG Eiche oder die Sanierung des Parkettbodens in der Turnhalle der TG 07 Eberstadt. Zum anderen werden auch Großprojekte wie die Anschaffung eines Segelflugzeugs und die Errichtung einer Traglufthalle für Tennis mit bis zu 45 Prozent der jeweiligen Gesamtkosten unterstützt. Dazu gehören weiterhin zahlreiche Sanierungsmaßnahmen im sechs- oder gar siebenstelligen Bereich.

„Sport und Bewegung gehören zur Daseinsvorsorge in unserer Stadt. Dafür braucht es die notwendige Ausstattung“, erläutert Bürgermeisterin Barbara Akdeniz und ergänzt: „Wir wissen das überwiegend freiwillige und ehrenamtliche Engagement in den Vereinen sehr zu schätzen und sind stolz darauf, die Vereine bei ihren Anstrengungen, ein vielfältiges Sportangebot in Darmstadt zu gestalten, fördern zu können.“

„Für die kostenintensiven Maßnahmen erhalten die Vereine jeweils Raten, damit möglichst viele Vereine bei ihren Bemühungen, die Sportinfrastrukturen aufrecht zu erhalten oder zu modernisieren, durch die Wissenschaftsstadt Darmstadt unterstützt werden können“, so Stadtkämmerer André Schellenberg.

Der Magistrat hat den geplanten Bezuschussungen am 27. April 2022 zugestimmt. Sobald die Haushaltsfreigabe erfolgt ist, werden die Bewilligungsbescheide an die Sportvereine verschickt.

Folgende Vereine erhalten im Jahr 2022 für ihre investiven Aktivitäten eine kommunale Förderung durch die Wissenschaftsstadt Darmstadt:

Akademische Fliegergruppe: Anschaffung Segelflugzeug

Darmstädter Fecht-Club 1890 e. V.: Ausstattung Materialkammer

Darmstädter Voltigierverein: Anschaffung Voltigierpferd

DLRG Darmstadt e. V.: Ausstattung Rettungsmittel

Reit- und Fahrverein Arheilgen: Aufarbeitung der Reitböden, Sanierung des Strom-Verteilersystems, Erneuerung Bewässerungsanlage, Anschaffung Puffertank (Brunnen)

Ruderclub Neptun e. V.: Austausch Warmwasserboiler, Instandhaltung Treppenhaus

SG Arheilgen: Tennishalle mit Funktionsgebäude, Neubau Funktionsgebäude Fußball, Sanierung Tennisplätze

SG Eiche: Fassadenarbeiten Sporthalle, Sanierung Rasenplätze, Bau einer Bewässerungsanlage

Sportzentrum Orpheum: Erneuerung Türen in den Umkleiden, Erneuerung Kegelbahnanzeige

Sportverein Blau-Gelb Darmstadt e. V.: Grundüberholung Tennisplätze

SV Eberstadt: Reparatur Heizung, Errichtung Wildfangzaun, Sanierung des Daches (Funktionsgebäude)

SV Darmstadt 1898 e. V.: Nachwuchsleistungszentrum

Tennis- und Eisclub Darmstadt e. V.: Sanierung Bewässerungsanlage, Sanierung Hockeyplatz, Errichtung Zweifeld-Traglufthalle (Tennis)

TG Bessungen 1865 e. V.: Dachsanierung Funktionsgebäude

TG 07 Eberstadt e. V.: Sanierung Parkettboden Turnhalle, Parkplatzbeleuchtung

TG 1875 Darmstadt e. V.: Austausch Teppichboden Tennishalle

TSG Wixhausen e. V.: Sanierung Sportpark

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt