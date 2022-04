Seniorenprogramm 2022: Vielfältige Angebote im Frühjahr

Das städtische Programm und die Treffs für Seniorinnen und Senioren in der Wissenschaftsstadt Darmstadt haben wieder begonnen und bieten in diesem Frühjahr viel Abwechslung:

Das Programm startet am 27. April 2022 mit einer Radtour zum Kühkopf, gefolgt von einer Tour nach Babenhausen am 19. Mai und am Rhein entlang am 2. Juni. Für alle Touren sind noch Anmeldungen möglich.

Auch die beliebten Tanzveranstaltungen beginnen wieder: in Darmstadt-Eberstadt im Ernst-Ludwig-Saal am 28. April um 14 Uhr und im Bürgersaal in Darmstadt-Kranichstein am 20. Mai um 14:30 Uhr. Auch der Singkreis „Am Woog“ startet wieder mit seiner 1. Chorprobe, am 2. Mai 2022 um 13:30 Uhr.

Das Seniorenprogramm bietet dieses Jahr auch verschiedene Busausflüge: am 17. Mai gibt es eine Fahrt nach Fulda, im Juni steht eine Fahrt nach Amorbach in den Odenwald an und im Juli 2022 geht es zum höchsten Kaltwasser-Geysir nach Andernach.

Der Seniorentreff Eberstadt freut sich am 25. April 2022 ab 14 Uhr in der Evangelischen Kirchengemeinde Eberstadt Süd in der Stresemannstraße 1 auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher bei Kaffee und Kuchen.

Auf eine rege Teilnahme von Wollkünstlerinnen und -künstlern setzt der offene Strick-Kreativ-Treff für Jung und Alt am 12. Mai 2022 ab 13:30 Uhr.

Alle Einzelheiten und Informationen zur Anmeldung gibt es bei der Servicestelle Soziales und Beratung bei Frau Simone Blank, Tel.: 06151-132872.

Alle Teilnehmenden werden gebeten, die allgemeinen Empfehlungen zur Hygiene und die Abstandsregeln einzuhalten. Beim Betreten der Räumlichkeiten ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zu empfehlen, die am Sitzplatz abgelegt werden kann.