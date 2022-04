Pfungstadt: Motorrad- und Fahrradfahrer kollidieren – Polizei sucht Zeugen

Zu einer Kollision zwischen einem 56 Jahre alten Motorradfahrer und einem 64-jährigen Fahrradfahrer kam es am Sonntagmittag (17.04.22), gegen 13.20 Uhr, in der Bergstraße, Ecke „An der Römerstraße“ in Pfungstadt. Der 64-Jährige wurde hierbei verletzt.Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei nun Zeugen. Insbesondere wenden sich die Beamten an den Fahrer eines weißen Kleinwagens, der an der Unfallstelle anhielt und den Vorfall zuvor möglicherweise beobachtete. Leider hinterließ er keine Erreichbarkeit. Er sowie etwaige andere Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen