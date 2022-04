Betrunken und Schäden am Auto – Polizei sucht mögliche Geschädigte

Am Sonntagabend (17.04.22), um kurz vor 21.00 Uhr, bemerkte ein Zeuge in der Soderstraße in Darmstadt einen offenbar alkoholisierten Autofahrer und verständigte die Polizei. Ein Atemalkoholtest bei dem 30 Jahre alten Fahrer zeigte anschließend 1,75 Promille an. Er wurde von der Polizei daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

An seinem Fahrzeug stellten die Ordnungshüter zudem frische Unfallspuren fest. Sie vermuten, dass der 30-Jährige im Bereich der Soderstraße möglicherweise andere Fahrzeuge touchiert und beschädigt haben könnte. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an das 1. Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41110.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen