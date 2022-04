Zwei Männer mit Pfefferspray attackiert – Polizei nimmt 24-Jährigen fest

Zwei 41 und 54 Jahre alte Männer wurden in der Nacht zum Dienstag (12.04.22), gegen 0.45 Uhr, in der Schulstraße in Darmstadt unvermittelt von einem Mann angesprochen und aufgefordert, ihre Passdokumente auszuhändigen. Als sich beide weigerten, attackierte der Angreifer das Duo mit Pfefferspray. Die Angegriffenen mussten anschließend medizinisch versorgt werden.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nahmen die Ordnungshüter später in der Hügelstraße einen 24 Jahre alten Tatverdächtigen, auf den die Personenbeschreibung passte, fest. Er führte ein Einhandmesser bei sich und stand unter Alkoholeinwirkung. Ein Test zeigte 1,49 Promille an. Der 24-Jährige musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen räuberischer Erpressung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen