In der Orangerie bestohlen – Polizei nimmt vier Jugendliche vorläufig fest

Von einem, in Begleitung dreier weiterer Jugendlicher befindlichen jungen Mann, wurde ein 15-Jähriger, der seinerseits mit einem Freund unterwegs war, am Montagabend (11.04.21), gegen 21.15 Uhr, in der Darmstädter Orangerie mit Worten bedroht und zur Herausgabe von etwa 70 Euro aufgefordert. Die vier Männer flüchteten anschließend mit der Beute zu Fuß vom Tatort.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung nahmen die Ordnungshüter anschließend im Bereich der Martinstraße vier verdächtige Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren vorläufig fest. Bei der Festnahme wurde ein Beamter verletzt und musste nach ärztlicher Versorgung seinen Dienst im Anschluss einstellen.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung ein. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Tatablaufs dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen