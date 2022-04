Drei Bronzeengel am Waldfriedhof gestohlen

An zwei Grabstellen auf dem Waldfriedhof in Darmstadt entwendeten Unbekannte in der Nacht zum Samstag (09.04.22) insgesamt drei Bronzeengel sowie zwei Bronzevasen. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 8000 Euro.

Die Bronzefiguren waren an den Grabstätten fest verankert und wurden demnach von den Kriminellen gewaltsam entfernt.

Die Beamten ermitteln nun wegen besonders schwerem Diebstahl sowie Störung der Totenruhe. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Darmstadt (Kommissariat 43) unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen