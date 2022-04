Untersuchungshaft nach Fahrraddiebstahl – Polizei stellt Räder sicher und sucht Eigentümer – Wer kann Hinweise geben?

Nach seiner Festnahme am Donnerstag (31.03.22) sitzt ein 34 Jahre alter Mann aus Darmstadt nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Gegen den Darmstädter liegen aktuell mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderen wegen des Verdachts des Diebstahls von Fahrrädern, vor. In diesem Zusammenhang hatten die Beamten des Kommissariats 35 bereits Ende Februar die Wohnung des Mannes durchsucht und vor seiner Haustür ein neuwertiges E-Bike sichergestellt, zu dessen Herkunft der Mann keine schlüssigen Angaben machen konnte.

Am vergangenen Donnerstag alarmierten Zeugen die Polizei, als sie den Darmstädter vor einer Drogerie in der Wilhelminenstraße beobachten konnten. Dort hatte er sich gegen 8 Uhr auf verdächtige Art und Weise an den abgestellten Fahrrädern zu schaffen gemacht und zwei davon mitgehen lassen. Die eintreffenden Beamten nahmen den von den aufmerksamen Passanten beschriebenen und bereits mehrfach polizeilich bekannten Darmstädter noch vor Ort fest und stellten bei ihm zwei Räder sicher.

Im Anschluss musste sich der Festgenommene noch am selben Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt vor einem Haftrichter verantworten. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl und schickte den 34-Jährigen schlussendlich in die nächste Justizvollzugsanstalt.

Derweil dauern die weiteren Ermittlungen der Kripo an. Für den Fortgang der Untersuchungen veröffentlichen die Beamtinnen und Beamten Bilder der bei dem Tatverdächtigen sichergestellten Fahrräder und fragen: Wer erkennt sein Eigentum oder kann Hinweise zu den rechtmäßigen Besitzern geben?

Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Ermittlerinnen und Ermittler für alle sachdienlichen Informationen zu erreichen.

Quelle & Bilder: Polizeipräsidium Südhessen