Stadtrundgang: Was tun in der Klimakrise? – Klimawandel-Anpassung und Biologische Vielfalt

Für Sonntag, 10. April 2022, um 14:30 Uhr, lädt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zum Spaziergang „Klimaanpassung und Biologische Vielfalt“ ein.

Trockenzeiten, Hitzetage und Tropennächte nehmen ebenso zu wie Starkregen und Stürme. Beim Spaziergang in der Innenstadt werden mögliche Maßnahmen für Natur in der Stadt und an verschiedenen Gebäuden gezeigt, die die Folgen der Klimakrise mindern helfen.Bäume, Fassaden- und Dachbegrünung steigern ebenso wie entsiegelte Flächen das Wohlbefinden.

Treffpunkt ist um 14:30 Uhr auf der Nordseite des Luisenplatzes am Brunnen vor dem RP-Gebäude

Mehr Informationen unter „Termine“ auf www.bund-darmstadt.de.