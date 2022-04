Arheilgen: 17-Jährige von Unbekannten unsittlich berührt und sexuell beleidigt – Polizei ermittelt

Eine 17 Jahre junge Frau aus Seeheim-Jugenheim ist am Samstagabend (02.04.22) in Arheilgen von einem noch unbekannten Mann in der Straßenbahn unsittlich am Oberschenkel berührt und verbal sexuell beleidigt worden. Die Tat ereignete sich zwischen 21.30 Uhr und 21.40 Uhr in der Straßenbahn, im Bereich Haltestelle „Fuchsstraße“, an welcher die 17-Jährige aus der Bahn stieg. Der Täter wurde als etwa 20 bis 30 Jahre alt beschrieben. Er trug eine blauschwarze Jacke, ein weißes T-Shirt sowie eine weiße Hose. Das Kommissariat 35 von der Darmstädter Kripo ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die die Tat beobachten konnten und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten, zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen