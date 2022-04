Heimsieg: Lilien glänzen gegen Kiel

Mit einem starken Auftritt zu drei Heimzählern: Mit 3:1 (2:0) setzt sich der SV Darmstadt 98 am Samstag (02.04,22) gegen Holstein Kiel durch. Bader (10.), Seydel (45.) und Manu (50.) trafen für leidenschaftliche Hausherren, die sich vor allem im ersten Durchgang Chancen quasi im Minutentakt erspielten und auch im zweiten Abschnitt den Fuß auf dem Gaspedal ließen. Durch den Erfolg im Merck-Stadion am Böllenfalltor knacken die Südhessen bereits am 28. Spieltag die 50-Punkte-Marke. Zum ausführlichen Spielbericht…