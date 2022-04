Polizei ermittelt nach Brand zweier Mülltonnen – Flammen greifen auf Dach von Müllhäuschen über

Der Brand zweier Mülltonnen am frühen Donnerstagmorgen (31.03.22) in der Bartningstraße haben den Einsatz der Feuerwehr und der Polizei in Darmstadt ausgelöst. Gegen 2.45 Uhr war die Rettungsleitstelle alarmiert worden. Die Feuerwehr konnte nach ihrem Eintreffen die Flammen löschen, jedoch waren diese zuvor auf das Dach des Müllhäuschens übergesprungen und hatten dieses in Mitleidenschaft gezogen. Zu dem verursachten Schaden liegen derzeit noch keine Schätzungen hinsichtlich der Schadenshöhe vor. Die Polizei in Darmstadt (K10) ist mit den Ermittlungen zu der Ursache betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen