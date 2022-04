Kundenportal der bauverein AG zieht in die „Darmstadt im Herzen“-App

Das digitale Kundenportal der bauverein AG hat ein zweites Zuhause in der „Darmstadt im Herzen“-App bekommen. Ab sofort können Kundinnen und Kunden des städtischen Immobiliendienstleisters damit zahlreiche Funktionen auch per Smartphone nutzen: Sie können zum Beispiel Mietdokumente hochladen, Schäden melden und deren Bearbeitungsstand einsehen. Aus Sicht der HEAG-Vorstände Prof. Dr. Klaus-Michael Ahrend und Dr. Markus Hoschek war es naheliegend, einzelne Services des Kundenportals in die „Darmstadt im Herzen“-App zu integrieren: „Wir verstehen diese als digitalen Ort, an dem die Bürgerinnen und Bürger wesentliche Elemente ihres Alltags bündeln können, die mit den Leistungen der Darmstädter Stadtwirtschaft zusammenhängen. Eine App für das Leben in unserer Stadt sozusagen. Um diesen Anspruch zu erfüllen, arbeiten wir gemeinschaftlich mit den städtischen Unternehmen zusammen.“ Beide werben dafür, sich schnell im bauverein-Kundenportal der App zu registrieren: „Auf die ersten 50 Anmeldungen warten tolle Geschenke, darunter zehn mal zwei Karten für ein Heimspiel des SV Darmstadt 98.“

Wichtige Informationen auf einen Blick

„Dank der guten Zusammenarbeit innerhalb der städtischen Unternehmen hat es nicht lange gedauert, bis das Kundenportal technisch in die „Darmstadt im Herzen-App“ integriert war. So können wir unseren Mieterinnen und Mietern einen weiteren Servicebaustein anbieten. Insbesondere die Meldung von Schäden mit der Fotouploadmöglichkeit funktioniert nun bequem mit nur einem Gerät“, so Sybille Wegerich, Vorstand der bauverein AG.

Praktisch ist auch, dass sich in der App jederzeit transparent nachvollziehen lässt, wann ein Schaden erfasst und erledigt wurde. Auch Fragen rund um Mietverträge und Betriebskostenabrechnungen können mit einem Blick in die Anwendung beantwortet werden, sofern die Dokumente dort hinterlegt sind.

App für ein lebendiges Miteinander in Darmstadt

„Wir haben uns bewusst für eine Integration des Kundenportals in die „Darmstadt im Herzen-App“ entschieden. Ebenso wie der HEAG ist es uns wichtig, den Menschen in Darmstadt ein Miteinander zu bieten und für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen zu sensibilisieren. Hier hält die „Darmstadt im Herzen-App“ bereits einiges bereit, da gilt es Synergien zu nutzen. Und wir können somit unseren Mieterinnen und Mietern einen weiteren Mehrwert bieten“, führt Sybille Wegerich aus.

Unter „Mein Zuhause“ finden Nutzerinnen und Nutzer den städtischen Entsorgungskalender und Service-Rufnummern, eine Schlüsselfinderfunktion, unter „Meine Nachbarschaft“ verschiedene Angebote rund um das Zusammenleben im Stadtviertel. Dazu zählen die Funktionen Nachbarschaftshilfe und Füreinander einkaufen, die Möglichkeit, Fahrgemeinschaften zu bilden und eine Vereinsübersicht. Über Neuigkeiten aus der Darmstädter Stadtwirtschaft informiert die Rubrik „Mein Darmstadt“. Zudem stellt sie Veranstaltungstipps vor und zeigt Webcam-Bilder von der Mathildenhöhe und dem Luisenplatz. „Bürgerinnen und Bürger, die das Auto auf ihren Wegen durch die Stadt stehen lassen und stattdessen laufen, das Rad oder den ÖPNV nutzen, können über die App Klimaherzen sammeln. Um den Einsatz für eine nachhaltigere Mobilität anschließend in Gutscheine umzuwandeln, braucht es fünf Klimaherzen“, erklären die HEAG-Vorstände Prof. Dr. Klaus-Michael Ahrend und Dr. Markus Hoschek. „Zudem besteht die Option, Klimaherzen an Darmstädter Vereine zu spenden“.

Die „Darmstadt im Herzen“-App steht in folgenden App-Stores zum Download bereit:

Apple App-Store

Google Play-Store

Spiel nicht frei wählbar, je nach Verfügbarkeit und Kartenkontingent.

Quelle: HEAG Holding AG – Beteiligungsmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt (HEAG)