Herrenloser Koffer löst Polizeieinsatz aus

Ein herrenloser Koffer hat am Donnerstagvormittag (31.03.22) einen größeren Polizeieinsatz im Bereich des Darmstädter Citytunnels, aus Richtung Wilhelminenstraße kommend, ausgelöst.Gegen 10 Uhr hatten Passanten den Gegenstand unbekannter Herkunft bei der Polizei gemeldet. Vorsorglich und unmittelbar nach Eingang der Meldung sperrten die Beamtinnen und Beamten den Gefahrenbereich weiträumig ab und forderten die Sprengstoffexperten des Hessischen Landeskriminalamts an. Gegen 12 Uhr gaben die Beamten Entwarnung. Das Gepäckstück war mit Schuhen gefüllt. Im Zusammenhang mit dem Einsatz kam es zu Sperrungen der Rhein-/Neckarstraße in Richtung Citytunnel, sowie der Grafenstraße, beidseitig in Richtung Rheinstraße, und Teilbereiche des Luisenplatzes. In diesem Zusammenhang wurde eine Rundfunkwarnmeldung initiiert. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Bereich für den Verkehr wieder freigegeben.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen