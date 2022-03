Impfambulanz im darmstadtium schließt

Wie bereits angekündigt, wird es aufgrund der weiterhin stark rückläufigen Nachfrage nach Covid-19-Impfungen in Darmstadt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg künftig nur noch zwei Impfambulanzen geben.

Während in der Wissenschaftsstadt Darmstadt die Impfambulanz an der Bessunger Straße erhalten bleibt, wird die Ambulanz im darmstadtium nach Dienstende am Samstag, 26. März 2022 geschlossen. Im Landkreis ist seit dieser Woche nur noch die Impfambulanz in Reinheim geöffnet.

Gebucht werden können die Termine wie bisher über die Buchungssysteme auf der Internetseite der Wissenschaftsstadt Darmstadt oder der Seite des Gesundheitsamtes: www.darmstadt.de oder liup.de/impfambulanzen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt