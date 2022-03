Angebote des Jugendamtes der Wissenschaftsstadt Darmstadt in den Osterferien 2022

Die Osterferien stehen vor der Tür (11. bis 23. April 2022) und wieder sind die Ferientage mit spannenden und aufregenden Inhalten zu füllen: Daher hat die Kinder- und Jugendförderung des Jugendamtes der Wissenschaftsstadt Darmstadt in der Broschüre ,Da mach ich mit – Aktive Ferien 2022‘ zahlreiche Angebote für Kinder und Jugendliche zusammengestellt: Ob Tagesveranstaltungen, Ferienspiele oder Freizeiten, in der Broschüre finden sich mehr als 40 verschiedene Angebote für die zwei Ferienwochen. Da allen Kindern und Jugendlichen eine Teilnahme an Ferienangeboten möglich sein soll, sind in der Broschüre auch Möglichkeiten zur Förderung und Unterstützung aufgeführt.

„Ich finde es sehr wichtig, dass Kinder und Jugendliche in Gemeinschaft schöne Momente verbringen können. Die aktuellen Geschehnisse wirken auf Kinder und Jugendliche – von daher ist es sehr gut, dass wir eine Zeit der Abwechslung und des Miteinanders anbieten, die Kinder und Jugendliche stärkt und ihnen schöne Tage bietet. Auf dieses bunte Ferienprogramm können sie sich freuen“, betont Bürgermeisterin und Kinder- und Jugenddezernentin Barbara Akdeniz.

Die Broschüre kann hier heruntergeladen werden.

An den beiden ersten Ferientagen bietet die Kinder- und Jugendförderung selbst ein neues Format, den Aqua-Day und den Girls*-Aqua-Day im Nordbad an. An diesen zwei Aktionstagen für Kinder im Grundschulalter sollen Spiel und Spaß im Wasser im Mittelpunkt stehen.

Nähere Informationen dazu und die Möglichkeiten zur Anmeldung sind hier zu finden.

Auch bei den beliebten Freizeiten im Albert-Schweitzer-Haus gibt es noch einige freie Plätze.

Anmeldungen für die Ferienangebote der Kinder- und Jugendförderung, hierzu gehören auch die Freizeiten im Albert-Schweitzer-Haus in Lindenfels, sind in der Abteilung Kinder- und Jugendförderung im Stadthaus III in der Frankfurter Straße 71 möglich. Für die Freizeiten und Veranstaltungen der freien Träger erfolgt die Anmeldung direkt beim jeweiligen Anbietenden.

