Neue Doppelseilbahn auf dem Freizeitgelände bei Rot-Weiß in der Heimstättensiedlung

Das Grünflächenamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat die trockene Witterung der letzten Wochen genutzt, um die notwendigen Erdarbeiten im Bereich der neuen Doppelseilbahn auf dem Freizeitgelände bei Rot-Weiß in der Heimstättensiedlung fertigzustellen. Die Flächen wurden bereits eingesät, in der KW 11/2022 wird noch der Fallschutzbelag aus Holzhackschnitzel eingebracht. Damit kann das lang erwartete Spielgerät dann auch in Betrieb genommen werden. Die neue Doppelseilbahn ist nun mit zwei Laufkatzen versehen. Die alte Anlage musste im letzten Jahr aus Sicherheitsgründen und altersbedingten irreparablen Schäden außer Betrieb genommen und abgebaut werden.