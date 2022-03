Die Mirabellen – 5 künstlerische Positionen

Seit vielen Jahren verbindet die Künstlerinnen neben ihrem kreativen Schaffen auch eine besondere Freundschaft. Bei gemeinsamen Arbeitsaufenthalten, anlässlich der Internationalen Pleinairs (1981 – 2004) in Mirabel, einem malerischen Dorf in Südfrankreich, lernten sie sich kennen und schätzen. Sie treffen sich bis heute in einem konstanten Zeitrhythmus zum persönlichen und künstlerischen Austausch.

Das Künstlerhaus Ziegelhütte war ihr erster Begegnungsort und ist bis heute ein wichtiger Treffpunkt geblieben. Sie sind den Organisatoren Liane Palesch und Erwin Koch dankbar für das Erlebnis Mirabel, für die Gelegenheit besonderer, menschlicher und künstlerischer Begegnungen. Nun zeigen sie im Künstlerhaus Ziegelhütte aktuelle Werke, so individuell und unterschiedlich wie sie sind. Die Bildhauerin, die auch noch dazugehörte, verstarb 2017. Deshalb sind bei jeder Ausstellung einige Skulpturen von Sigrid Siegele als Erinnerung an sie immer dabei.

Künstlerinnen

Ute Döring – Verena Guther – Juliana Jaeger

Renate Kletzka – Brigitte Satori Constantinescu

Aktuelle Arbeiten: Malerei, Fotografie, Mixed Media, Video, Objekte

Künstlerhaus Ziegelhütte Darmstadt

06.03.2022 – 03.04.2022

Vernissage: Sonntag, 06.03.2022, 11.30 Uhr

Öffnungszeiten: Fr., Sa., So. jeweils von 15 -18 Uhr

Quelle: Künstlerhaus Ziegelhütte e.V.