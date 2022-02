Impftermine in den Stadtteilen – Impfung durch das DRK in Wixhausen und in Arheilgen – Keine Anmeldung nötig

Die mobilen Impfteams der Wissenschaftsstadt Darmstadt bieten in den nächsten zwei Wochen öffentliche Impftermine an zwei verschiedenen Orten an.

Die Impfteams aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Deutschen Roten Kreuz impfen am Dienstag, den 15. Februar 2022, von 13 bis 18 Uhr in der Begegnungsstätte der Senioren in Wixhausen, Ostendstraße 27 bis 29 (alte Grundschule Wixhausen). Am Dienstag, den 22. Februar 2022, sind sie von 12 bis 17 Uhr beim Diakonischen Werk Darmstadt-Dieburg im Muckerhaus des Stadtteiles Arheilgen an der Messeler Straße 112 a.

Möglich sind Erst-, Zweit- und Drittimpfungen. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Wer sich impfen lassen will, muss folgende Unterlagen mitbringen: Ausweis (Personalausweis oder Reisepass), Impfausweis und Krankenkassenkarte sowie den ausgefüllten aktuellen Aufklärungsbogen und Anamnesebogen (Download auf der RKI Seite).

Jugendliche bis 15 Jahre müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. Weitere Informationen und Termine (auch für den Landkreis) gibt es unter: https://www.liup.de/impfambulanzen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt