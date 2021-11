TU-Studierenden-Team erhält Hessischen Hochschulpreis

Für die Ringvorlesung „Naturwissenschaftler:innen in Gesellschaft, Akademie und Industrie – Hürden und Chancen“ (NaGAI) sind vier Promotions- und Masterstudierende aus dem Fachbereich Chemie der TU Darmstadt am Donnerstag (25.11.21) als studentische Initiative mit dem Hessischen Hochschulpreis für Exzellenz in der Lehre ausgezeichnet worden. Das Modul „NaGAI“ vermittelt Studierenden einen wesentlichen Aspekt: dass Wissenschaft von Menschen gemacht wird, die dem Anspruch der Objektivität nicht immer ohne Weiteres gerecht werden können.

„Ich freue mich sehr, dass mit der Auszeichnung das Engagement von Studierenden und Promovierenden für die Lehre belohnt wird“, so Heribert Warzecha, Vizepräsident für Studium und Lehre sowie Diversität an der TU Darmstadt. „Das mit der Auszeichnung verbundene Preisgeld ermöglicht die Weiterführung einer Veranstaltung, die aktuelle Themen in den Mittelpunkt stellt, wie den Umgang mit Vielfalt in den späteren Berufsfelder von Naturwissenschaftler*innen oder die Wahrnehmung von Naturwissenschaftler*innen und ihren Forschungsergebnissen in der Öffentlichkeit.“

Mehr Informationen: https://bit.ly/3l9qv6B

Quelle: TU Darmstadt