Aufgrund der aktuellen Lage: Absage des Adventskonzerts im Staatstheater Darmstadt

Die beiden Aufführungen des Adventskonzerts am 5. Dezember 2021 im Staatstheater Darmstadt im Rahmen des Seniorenprogramms der Wissenschaftsstadt Darmstadt werden aufgrund der aktuellen Lage durch die Corona-Pandemie nicht stattfinden.

Bürgermeisterin Barbara Akdeniz bedauert es sehr, die Veranstaltung absagen zu müssen: „Es tut mir sehr leid, haben wir uns doch alle auf die festliche und vorweihnachtliche Atmosphäre gefreut. Doch in Anbetracht der aktuellen Lage und der steigenden Infektionszahlen in der Wissenschaftsstadt Darmstadt muss ich leider so entscheiden, denn eine verantwortungsvolle und sichere Durchführung der Veranstaltung wäre nicht möglich.“

Bereits gekaufte Karten werden an den bekannten Vorverkaufsstellen – Stadtfoyer der Stadt Darmstadt, Luisenplatz 5 a, und den Bezirksverwaltungen in Arheilgen, Eberstadt und Wixhausen – gegen Vorlage der Eintrittskarte bis zum Donnerstag, den 23. Dezember 2021, um 12 Uhr zurückerstattet.