Corona-Zahlen steigen weiter – Neuer Lockdown befürchtet

Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Samstag (20.11.21) mit Stand 03.12 Uhr mitteilte, erreicht die Wissenschaftsstadt Darmstadt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 205,4 (Neuinfektionen mit dem COVID-19-Virus pro 100.000 Einwohner*innen binnen sieben Tagen) (153,3 vor einer Woche). Es handelt sich um 327 neue Fälle in den letzten sieben Tagen.

Mit Stand 19.11.21 werden in Darmstadt 9 Personen intensivmedizinisch behandelt, davon werden 5 invasiv beatmet. Die Belegungsrate aller Intensivbetten (nicht nur COVID-19) beträgt 85%. Der Anteil von COVID‑19 Patient*innen an Intensivbetten beträgt 9%.

Aktuell sind in in der Wissenschaftsstadt Darmstadt insgesamt 163 (+2) Menschen an oder mit COVID-19 gestorben.

Inzidenz in den Landkreisen (20.11.21)

In Klammer die Zahlen vom Samstag vergangener Woche

Darmstadt-Dieburg: 242,5 (183,7)

Odenwaldkreis: 307,0 (242,9)

Bergstraße: 345,7 (196,3)

Groß-Gerau: 185,6 (168,2)

Offenbach: 280,8 (227,2)

Die Inzidenz in Hessen liegt bei 218,6 (173,1).

Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 03.12 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich.

Der durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz-Tageswert für Hessen liegt aktuell bei 4,81 pro 100.000 Einwohner*innen (19.11.2021). Eine Woche zuvor betrug der Wert 3,78 pro 100.000.

Nach der IVENA Sonderlage waren am 18.11.2021 um 11:00 Uhr 234 Betten auf hessischen Intensivstationen mit Patient*innen mit einer COVID-19-Erkrankung belegt. Bei 224 wurde eine SARS-CoV-2 Infektion bestätigt, bei 10 besteht der Verdacht. Vor einer Woche waren es 224 Patient*innen, die auf hessischen Intensivstationen gepflegt werden mussten.

Die erste Warnstufe greift in Hessen, wenn der Hospitalisierungswert über 8 steigt oder bei einer Auslastung von mehr als 200 Intensivbetten durch Corona-Patienten.

Die vierte Corona-Welle ist noch in vollem Gange, doch das Robert-Koch-Institut warnt bereits vor einer fünften Welle im Winter. Um diese abzuwehren, müsse man jetzt handeln, sagt RKI-Chef Wieler am Freitag (19.11.21). Impfen allein werde nicht mehr reichen. Der Mikrobiologe fordert harte Maßnahmen, auch für Geimpfte. Ein Lockdown könne, laut Gesundheitsminister Spahn, nicht mehr ausgeschlossen werden.