Augenzeugen nach Auseinandersetzung auf dem Georg-Büchner-Platz gesucht

Für den Fortgang von Ermittlungen eines eingeleiteten Verfahrens suchen die Beamten des Kommissariats 43 Augenzeugen eines Vorfalls, der sich bereits am Mittwoch (10.11.21) auf dem Georg-Büchner-Platz in Darmstadt zugetragen haben soll. Gegen 11.45 Uhr war dort eine unbeteiligte Passantin auf die Hilferufe eines Mannes aufmerksam geworden, der augenscheinlich mit einem 30 Jahre alten Mann aus Riedstadt in Streit geraten war und bedroht wurde. Die Zeugin verständigte die Polizei.

Hierauf flüchtete der um Hilferufende in unbekannte Richtung. Der von der Passantin beschriebene mutmaßliche Täter wurde noch im Rahmen der Fahndung gestellt und vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung des bereits polizeilich bekannten Mannes stellten die Beamten ein Messer sicher. Ob der Festgenommene das Messer bei der Begegnung auf dem Georg-Büchner-Platz vorgezeigt hatte um seiner Drohung Nachdruck zu verleihen, ist derzeit unklar.

Vor diesem Hintergrund suchen die Ermittler weitere Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachten konnten oder Hinweise zum dem flüchtenden Bedrohten geben können. Hier ist lediglich bekannt, dass dieser ein asiatisches Erscheinungsbild gehabt haben soll.

Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten alles Sachdienliche entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen